Airbus: un premier C295 livré à l'Indian Air Force information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce avoir officiellement livré le premier des 56 avions C295 commandés par l'Indian Air Force pour remplacer sa flotte vieillissante d'Avros-748. L'appareil quittera le site Airbus de Séville pour rejoindre Delhi dans les prochains jours.



Les 16 premiers C295 commandés seront assemblés sur le site de San Pablo Sur à Séville, en Espagne, le deuxième appareil devant être livré en mai 2024 et les 14 suivants, déployés à raison d'un par mois jusqu'en août 2025.



Les 40 C295 restants seront fabriqués et assemblés - en partenariat avec Tata Advanced Systems Limited - sur une chaîne d'assemblage final à Vadodara, dans l'ouest de l'Inde. Le premier C295 'Make in India' sortira de ce site en septembre 2026.





