Airbus: un contrat pluriannuel attribué à DXC Technology

(CercleFinance.com) - Le spécialiste américain des services du numérique DXC Technology s'est vu attribuer par Airbus un contrat pluriannuel dans le cadre de la numérisation de ses activités.



Aux termes de l'accord, c'est DXC qui gérera désormais la plateforme logistique 'ServiceNow' d'Airbus, une application d'entreprise qui permet à l'avionneur de gérer et de suivre les transports urgents et à la demande entre ses différents sites de production.



Le groupe aéronautique détient près d'une centaine d'unités de production dans des villes proches de Toulouse, ce qui engendre chaque année une charge logistique considérable pour transporter les pièces d'un site à l'autre.



Lancé en 2022, l'équipe 'ServiceNow' de DXC fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et de gestion pour aider les clients à rationaliser les processus dans l'ensemble de l'entreprise, y compris les RH, le service à la clientèle, l'informatique et la gestion des actifs.



Ce sont aujourd'hui plus de 1400 experts ServiceNow certifiés qui composent la pratique de DXC pour le compte de plus de 350 clients dans le monde.





