Airbus: Turkish Airlines commande dix A350 supplémentaires

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi que Turkish Airlines avait commandé 10 A350-900 supplémentaires, portant à 40 le nombre total d'appareils que la compagnie aérienne turque prévoit d'exploiter.



Cette commande vient s'ajouter à celle déjà passée le mois dernier, qui concernant quatre A350-900, sachant que Turkish Airlines opère déjà 14 appareils issus de cette famille.



L'A350 - un long-courrier pouvant accueillir entre 300 et 410 passagers - consomme 25% de carburant en moins que les appareils des générations précédentes, tout en faisant 50% de moins de bruit.



A la fin du mois de juillet, Airbus avait totalisé plus de 1000 commandes pour l'appareil.





