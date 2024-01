Airbus : Transavia France réceptionne son premier A320neo

(AOF) - La compagnie low-cost Transavia France (filiale d’Air France-KLM) a pris livraison de son premier A320neo, loué à Avolon, sur le site de fabrication d'Airbus à Toulouse. La compagnie a choisi l'option Airbus pour que le vol de livraison à destination de Paris-Orly soit alimenté par un mélange de carburant aviation durable à bord. L'A320neo sera déployé par Transavia France sur son réseau domestique ainsi que sur ses marchés européens et méditerranéens.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.