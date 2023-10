Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: teste un drone aérien marine depuis une frégate information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 16:52









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters et Naval Group, en collaboration avec la DGA (Direction générale de l'armement) et la Marine nationale, annoncent avoir testé le démonstrateur SDAM (Système de Drone Aérien Marine) depuis la Provence, une frégate multi-missions (FREMM).



Le navire avait été préalablement adapté par Naval Group pour exploiter le SDAM. Réalisés en mer Méditerranée, ces essais visaient à démontrer les hautes performances du système sur un navire de guerre opérationnel et les capacités du SDAM pour les missions de surveillance et de renseignement.



'En travaillant aux côtés de Naval Group et d'autres partenaires locaux, nous construisons une solution robuste et souveraine. nous sommes impatients de démontrer davantage le potentiel de notre système et de collaborer avec la Marine nationale afin d'offrir une première capacité opérationnelle d'ici 2026', a commenté Bruno Even, directeur d'Airbus Helicopters.





