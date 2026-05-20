Airbus teste la coopération hélicoptères/drones avec la marine espagnole

Le groupe aéronautique a mené un exercice naval en Espagne associant hélicoptère, drones et systèmes de combat connectés.

Airbus annonce avoir réalisé avec succès un exercice tactique de coopération entre systèmes pilotés et drones avec la marine espagnole à Rota. L'opération a mobilisé un hélicoptère H135, le drone Flexrotor d'Airbus et l'A900 d'Alpha Unmanned Systems depuis le patrouilleur offshore Rayo.

L'exercice a validé le contrôle en temps réel des drones et le partage d'images entre les appareils et le navire afin d'établir une liaison opérationnelle multi-domaines.

Les deux drones ont également effectué des décollages et atterrissages depuis un navire en mouvement. Concrètement, le scénario simulait une mission maritime ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance) avec transmission vidéo en direct vers l'hélicoptère et le navire via la solution HTeaming d'Airbus.

Les données ont été intégrées au système NAIAD de Navantia, compatible avec le système de gestion de combat SCOMBA de la marine espagnole. Airbus précise que les prochains développements porteront notamment sur les technologies d'essaims de drones.

Le titre Airbus évolue à l'équilibre à mi-séance au sein d'un indice CAC en hausse de 0,7%.