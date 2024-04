Airbus table toujours sur un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros pour 2024

(AOF) - Au premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé d'Airbus progresse de 9% en glissement annuel à 12,8 milliards d’euros (contre 11,8 milliards d’euros au premier trimestre 2023). Sur cette période, l'Ebit ajusté consolidé s'établit à 577 millions d'euros (contre 773 millions d'euros au premier trimestre 2023). Il comprend un effet négatif lié à l'augmentation du plan d'actionnariat salarié d'Airbus, due à la participation record des employés, qui a entraîné une hausse des dépenses sur un an d'un peu plus de 0,1 milliard d'euros.

Sur ce premier trimestre, le résultat net consolidé s'établit à 595 millions d'euros (contre 466 millions d'euros au premier trimestre 2023), soit un bénéfice par action consolidé (reporté) de 0,76 euro (contre 0,59 euro au premier trimestre 2023).

Sur cette période, Airbus a livré un total de 142 avions commerciaux (contre 127 avions au premier trimestre 2023), dont 12 A220, 116 avions de la famille A320, 7 A330 et 7 A350. Le chiffre d'affaires généré par les activités avions commerciaux d'Airbus a progressé de 13%, principalement sous l'effet de l'augmentation des livraisons.

Airbus a enregistré 170 commandes brutes d'avions commerciaux (contre 156 avions au premier trimestre 2023) et le même nombre de commandes nettes, aucune annulation n'ayant été enregistrée (commandes nettes au premier trimestre 2023 : 142 avions). Le carnet de commandes atteignait 8 626 avions commerciaux à fin mars 2024.

Airbus Helicopters a enregistré 63 commandes nettes (39 unités au premier trimestre 2023), principalement sur le segment des hélicoptères légers et moyens. Les prises de commandes d'Airbus Defence and Space représentent une valeur totale de 2 milliards d'euros (contre 2,5 milliards d'euros au premier trimestre 2023).

Les prévisions publiées en février 2024 demeurent inchangées. L'entreprise vise en 2024 environ 800 livraisons d'avions commerciaux ; un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros ; un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 4 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.