Airbus suspend le projet d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 à Toulouse

(Complété avec précisions, réactions syndicales) PARIS/TOULOUSE, Haute-Garonne, 10 avril (Reuters) - Airbus AIR.PA a suspendu son projet d'ouverture d'une nouvelle ligne d'assemblage de l'A321 sur son site de Toulouse en raison de la crise du secteur aérien provoquée par la pandémie de coronavirus. Le projet avait été dévoilé en janvier alors que l'avionneur européen avait du mal à suivre les commandes record de son monocouloir vedette, assemblé sur le site allemand de Hambourg. De sources proches du secteur, on souligne qu'Airbus a toujours pour projet de convertir sur son site de Toulouse l'actuelle ligne d'assemblage de l'A380, programme qui arrive en bout de course, mais que l'urgence a disparu avec la crise du coronavirus. "Nos plans sur une ligne A321 à Toulouse sont en pause, suspendus", a confirmé un porte-parole d'Airbus, précisant qu'ils seront "rebranchés" lorsque les commandes repartiront. Guillaume Faury, président exécutif de l'avionneur européen, a déclaré cette semaine à la presse que le groupe allait "mettre en hibernation" ses nouveaux investissements afin de préserver sa trésorerie. Airbus a aussi annoncé mercredi une réduction généralisée de sa production alors que la plupart des grandes compagnies aériennes ont cloué l'essentiel de leur flotte au sol et que certaines ont reporté les livraisons de nouveaux appareils. Le gel du projet de ligne d'assemblage pour l'A321 à Toulouse soulève des interrogations pour l'avenir de la grande usine Lagardère, où sont produits pour encore quelques mois seulement les très gros porteurs A380, et ses centaines de salariés. "Contrairement à Guillaume Faury qui veut arrêter les investissements sur les activités non-essentielles, nous pensons que l'arrivée d'une nouvelle ligne A321 dans l'usine Lagardère à Toulouse doit être maintenue", a réagi Xavier Petrachi, délégué syndical CGT. (Tim Hepher et Johanna Decorse version française Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.99%