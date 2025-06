Airbus: succès de tests dans la lutte anti-incendie information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 09:48









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space fait part de la réussite d'une série d'essais de largage de retardant d'un avion A400M équipé de son kit de lutte contre les incendies pour en tester l'efficacité, une campagne réalisée fin avril sur l'aéroport de Nîmes-Garons.



Les essais ont été menés par le Centre d'Essais et de Recherche de l'Entente-Valabre. Au cours de ses largages au-dessus d'une zone cible, l'avion a fait des passages à des altitudes inférieures à moins de 30 mètres et à des vitesses d'environ 230 km/h.



Le kit, installé dans la soute et équipé de réservoirs pouvant être remplis en moins de 10 minutes à l'aide de pompes standards, peut déverser par gravité jusqu'à 20 tonnes d'eau ou de retardant par la rampe arrière de l'avion.



De plus, la capacité de l'A400M à décoller et à atterrir sur des pistes courtes et non goudronnées lui permet d'opérer à partir de divers types de pistes que ce soit dans des bases aériennes ou des aérodromes situés au plus proche des zones d'incendie.







