Airbus soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 11:57









(Zonebourse.com) - Airbus gagne 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant à Paris, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 180 à 220 euros, sur le titre du géant européen de l'aéronautique et de la défense.



'Nous nous attendons à ce que la demande de remplacement refoulée donne de la visibilité au moins jusqu'en 2030', pronostique le broker qui, à court terme, anticipe une amélioration du côté de l'offre et table ainsi sur 945 livraisons en 2026.





Valeurs associées AIRBUS 187,0400 EUR Euronext Paris +1,27%