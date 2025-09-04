Airbus soutenu par un relèvement de broker
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 11:57
'Nous nous attendons à ce que la demande de remplacement refoulée donne de la visibilité au moins jusqu'en 2030', pronostique le broker qui, à court terme, anticipe une amélioration du côté de l'offre et table ainsi sur 945 livraisons en 2026.
Valeurs associées
|187,0400 EUR
|Euronext Paris
|+1,27%
A lire aussi
-
Le Portugal observe un deuil national jeudi, au lendemain du spectaculaire déraillement d'un funiculaire de Lisbonne emprunté par de nombreux touristes, qui a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont des étrangers. - Que s'est-il passé? La justice a annoncé l'ouverture ... Lire la suite
-
Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite
-
La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite
-
Les ferries blancs qui glissent sur le bleu du Bosphore, image familière d'Istanbul, résistent à la concurrence des ponts et métros malgré des eaux de plus en plus encombrées. Depuis près de deux siècles, les "vapurs" assurent un trait d'union iconique dans la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer