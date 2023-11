Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: SMBC commande 60 A320neo supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 09:52









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi que le loueur d'avions SMBC Aviation Capital lui avait commandé 60 appareils supplémentaires de la famille A320neo pour un montant équivalant à 6,6 milliards de dollars aux prix catalogue.



Cette société japonaise, détenue par la banque Sumitomo, porte ainsi à près de 340 unités le total d'A320neo directement commandées auprès de l'avionneur.



Dans un communiqué, Airbus indique que cette commande est censée offrir à SMBC les capacités suffisantes pour absorber la demande jusqu'après la fin de la décennie en cours.



L'accord va également permettre de consolider le partenariat stratégique de longue date établi entre les deux groupes, souligne le géant aéronautique européen.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Airbus progressait de 0,3% suite à cette annonce, à comparer avec un repli de 0,1% pour l'indice CAC 40.





