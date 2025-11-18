 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 003,50
-1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus signe un MoU avec flydubai pour une commande majeure
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 09:40

Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec flydubai pour 150 avions A321neo, faisant de cette compagnie un nouveau client du constructeur aéronautique européen, à l'occasion du Salon aéronautique de Dubaï 2025.

L'ajout de la dernière génération de l'A321neo soutiendra la stratégie de flydubai d'expansion de son réseau, 'offrant aux clients un accès à de nouvelles destinations avec plus d'efficacité et de confort'.

La compagnie émiratie ajoute que cette commande lui permettra de jouer un rôle clé dans le succès des plans d'expansion de Dubai World Central, dont elle souhaite faire le plus grand aéroport au monde.

L'A321neo fait partie de la famille A320neo, intégrant des technologies qui offrent ensemble plus de 20% d'économies de carburant et une réduction de CO? par rapport aux avions monocouloirs de génération précédente.

Valeurs associées

AIRBUS
205,9500 EUR Euronext Paris -0,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank