Airbus signe un contrat portant sur 160 appareils avec la Chine
information fournie par Reuters06/04/2023 à 15:00
6 avril (Reuters) - Airbus SE AIR.PA :
* AIRBUS ET L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE CHINOISE SIGNENT LA PROCHAINE ÉTAPE DE LEUR PARTENARIAT
* ACCORD SUR LES CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'ATTRIBUTION DE 160 AVIONS À DES COMPAGNIES AÉRIENNES CHINOISES
* L'AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE LA CHAÎNE D'ASSEMBLAGE FINAL DE L'A320 DE TIANJIN CONTRIBUERA AU TAUX GLOBAL DE 75 %
* AIRBUS ET CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP (CNAF) ONT SIGNÉ UN PROTOCOLED'ACCORD VISANT À INTENSIFIER LA COOPÉRATION SINO-EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CARBURANTSAÉRONAUTIQUES DURABLES (SAF)
* LE NOUVEL ACCORD DE COOPÉRATION VISE À OPTIMISER LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT EN SAF EN DIVERSIFIANT LES SOURCES ET EN AUGMENTANT LA PRODUCTION DE SAF ATTEINDRE L'OBJECTIF D'UTILISER 10% DE SAF D'ICI 2030
Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Gdansk Newsroom)
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