Airbus signe un contrat de services FHS avec Air Niugini
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 07:52

Airbus SE AIR.PA :

* AIR NIUGINI SIGNE UN CONTRAT DE SERVICES FHS POUR SA FLOTTE A220

Texte original tinyurl.com/yxe9h4ca Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
194,7800 EUR Euronext Paris +0,81%
