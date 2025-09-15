Airbus signe un contrat de services FHS avec Air Niugini

Airbus SE AIR.PA :
* AIR NIUGINI SIGNE UN CONTRAT DE SERVICES FHS POUR SA FLOTTE A220
Texte original tinyurl.com/yxe9h4ca Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
|194,7800 EUR
|Euronext Paris
|+0,81%
