Airbus: signature d'un accord sur 28 hélicoptères avec PHI

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir signé un accord-cadre avec PHI Group (PHI) comprend des engagements concernant 20 hélicoptères super-moyens H175 et 8 modèles H160.



Ces 28 hélicoptères de pointe permettront à PHI de mieux répondre aux besoins croissants de transport offshore attendus du marché de l'énergie. Ces engagements sont composés de commandes fermes ainsi que d'options d'achat que PHI pourra exercer au cours de l'accord-cadre.



En service depuis 2015, le H175 d'Airbus appartient à la classe des hélicoptères super-moyens, alliant long rayon d'action et qualités de vol fluides.



De son côté, le H160 est conçu comme un hélicoptère polyvalent capable d'effectuer un large éventail de missions. Il est propulsé par deux des derniers moteurs Arrano de Safran Helicopter Engines qui offrent, selon Airbus, une réduction de 15 % de la consommation de carburant.



L'avionneur ajoute par ailleurs que les H175 et H160 sont déjà certifiés pour voler avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable.





