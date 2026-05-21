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Airbus se pourvoit en cassation dans l'affaire du crash Rio-Paris
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 16:02

L'avionneur européen Airbus AIR.PA a annoncé jeudi qu'il allait former un pourvoi en cassation après sa condamnation plus tôt dans la journée par la cour d’appel de Paris pour le crash du vol Rio-Paris, qui avait fait 228 morts en 2009.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

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