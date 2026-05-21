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Airbus se pourvoit en cassation dans l'affaire du crash Rio-Paris
information fournie par Reuters•21/05/2026 à 16:02
L'avionneur européen Airbus
AIR.PA
a annoncé jeudi qu'il allait former un pourvoi en cassation
après sa condamnation plus tôt dans la journée par la cour
d’appel de Paris pour le crash du vol Rio-Paris, qui avait fait
228 morts en 2009.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)
La Bourse de New York évolue en recul jeudi, les résultats record du géant américain des processeurs Nvidia ne parvenant pas à enthousiasmer le marché, en pleine remontée des prix du pétrole et des coûts d'emprunt. Vers 14H05 GMT, l'indice Nasdaq reculait de 0,33% ...
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Les mairies RN de Hénin-Beaumont et Billy-Montigny (Pas-de-Calais) ont programmé des concerts de Jean-Luc Lahaye, mis en examen pour viol et agression sexuelle, une initiative critiquée par le collectif féministe Nous Toutes qui dénonce le "mépris" du RN "pour ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•21.05.2026•16:11•
"Les tentatives de contrôle du détroit d'Ormuz ou d'atteinte à la souveraineté maritime des Émirats ne sont qu'une chimère", a répliqué Abou Dhabi. Naviguer par le détroit d'Ormuz va désormais nécessiter l'"autorisation" de la toute nouvelle Autorité du détroit ...
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Un tronçon de l'escalier de la Tour Eiffel composé de 14 marches a été adjugé jeudi pour 450.160 euros à un collectionneur français, a annoncé la maison de ventes Artcurial. Haut de 2,75 mètres, il provient de l'escalier hélicoïdal d'origine de la Dame de fer, ...
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