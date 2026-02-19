Airbus se dit prêt à faire valoir ses droits dans le cadre du différend sur les moteurs Pratt & Whitney

Le patron de l'avionneur européen Airbus a déclaré jeudi qu'il était prêt à "faire valoir ses droits contractuels" dans le conflit qui l'oppose à Pratt & Whitney au sujet de la fourniture de moteurs et a confirmé que son rival CFM n'était pas en mesure de combler le déficit cette année.

"Nous sommes très mécontents et nous ne sommes pas d'accord", a déclaré le directeur général Guillaume Faury aux analystes, en faisant référence à l'allocation que Pratt & Whitney était prêt à fournir à Airbus AIR.PA . Il n'a pas précisé si Airbus envisageait une action en justice pour faire valoir ses droits.

La société mère de Pratt & Whitney, RTX RTX.N , s'est refusée à tout commentaire. Elle a déclaré précédemment qu'elle avait fortement augmenté le nombre total de livraisons et qu'elle s'efforçait de trouver un équilibre entre les exigences concurrentes de la production de nouveaux avions et de l'entretien de la flotte existante.