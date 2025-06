Airbus: satellites en route vers Kourou avant leur lancement information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que les quatre satellites optiques de dernière génération CO3D, conçus en partenariat avec le CNES, sont en route vers le centre spatial de Kourou, en Guyane française, pour un lancement prévu le 25 juillet à bord d'une fusée Vega-C opérée par Arianespace.



Ces satellites duals fourniront au CNES un service de modèle numérique de surface mondial à haute résolution, avec des images stéréoscopiques à 50 cm.



D'une masse de 285 kg chacun et équipés de propulsion électrique, ils fonctionneront par paires sur orbite héliosynchrone à 502 km d'altitude pendant huit ans.



En parallèle, la fusée emportera également le satellite franco-britannique Microcarb, destiné à la surveillance du carbone atmosphérique.





