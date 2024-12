Airbus/Safran : David Cavaillolès nommé président exécutif d’Arianespace

(AOF) - ArianeGroup (coentreprise détenue à parts égales par Airbus et Safran ) et Arianespace annoncent le départ de Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace, à la tête de l'entreprise depuis avril 2013. Membre du comité exécutif d’ArianeGroup depuis 2017, il quittera le groupe le 31 décembre pour se consacrer à un nouveau projet professionnel en janvier 2025. Il sera remplacé à ce poste par David Cavaillolès qui rejoindra le groupe en janvier et deviendra aussi et membre du comité exécutif d'ArianeGroup.

David Cavaillolès a débuté sa carrière dans le secteur public français, où il a exercé des fonctions à responsabilités dans les domaines de la finance, de l'innovation et de l'industrie. De 2017 à 2019, il a notamment été conseiller ministériel en charge de la politique spatiale française. En 2019, il intègre Capgemini où il occupe divers postes managériaux liés au développement commercial de l'entreprise.