Airbus s'en prend à Pratt & Whitney au sujet de la fourniture de moteurs

Airbus AIR.PA s'est inquiété lundi de la disponibilité des moteurs d'avion de Pratt & Whitney

RTX.N , déclarant qu'il n'était pas encore parvenu à un accord avec le fabricant américain sur le volume de fournitures dont il a besoin "dans un avenir prévisible".

Christian Scherer, directeur général commercial sortant, a déclaré aux journalistes que les moteurs pour la famille A320neo continuaient d'arriver "très, très tard" en 2025.

"Nous constatons que cette tendance se poursuit en 2026, en particulier avec Pratt & Whitney, avec qui nous sommes toujours en discussion", a-t-il déclaré. "C'est un problème que nous devons résoudre

La société mère de Pratt & Whitney, RTX, l'un des deux fournisseurs de moteurs de la série la plus vendue d'Airbus, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.