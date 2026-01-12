 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus s'en prend à Pratt & Whitney au sujet de la fourniture de moteurs
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Airbus AIR.PA s'est inquiété lundi de la disponibilité des moteurs d'avion de Pratt & Whitney

RTX.N , déclarant qu'il n'était pas encore parvenu à un accord avec le fabricant américain sur le volume de fournitures dont il a besoin "dans un avenir prévisible".

Christian Scherer, directeur général commercial sortant, a déclaré aux journalistes que les moteurs pour la famille A320neo continuaient d'arriver "très, très tard" en 2025.

"Nous constatons que cette tendance se poursuit en 2026, en particulier avec Pratt & Whitney, avec qui nous sommes toujours en discussion", a-t-il déclaré. "C'est un problème que nous devons résoudre

La société mère de Pratt & Whitney, RTX, l'un des deux fournisseurs de moteurs de la série la plus vendue d'Airbus, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Valeurs associées

AIRBUS
216,1500 EUR Euronext Paris +0,49%
RTX
191,565 USD NYSE +1,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank