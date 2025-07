Airbus: s'allie à Kratos pour développer le drone Valkyrie pour l'Europe information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 14:33









(Zonebourse.com) - Airbus Defence and Space annonce qu'il s'associe à l'américain Kratos Defense and Security Solutions pour équiper le drone XQ-58A Valkyrie d'un système de mission Airbus, en vue d'une mise en service pour la Luftwaffe d'ici 2029.



Le Valkyrie, un drone furtif de trois tonnes lancé par rail est capable de parcourir 3000 miles (plus de 4800 km) à 45 000 pieds (environ 13 700 mètres) et d'opérer en autonomie ou aux côtés d'avions de chasse.



Airbus précise que son architecture ouverte permettra d'intégrer ce système sur d'autres plateformes futures. Mike Schoellhorn, CEO d'Airbus Defence and Space, estime que cette collaboration ' accélérera la capacité de l'Europe à se défendre tout en renforçant les liens transatlantiques de l'OTAN '.





