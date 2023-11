Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus : ricoche sous 130,5E, 1er palier de soutien à 125E. information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 10:48









(CercleFinance.com) - Parti d'un plancher de 121,26E le 20/10, Airbus a repris +8,5% mais ricoche sous 130,5E, jusque sur 126,5E: encore -0,5E et le titre aura retracé de 50% sa récente hausse... mais le prochain support se dessine vers 125E, plutôt que 126E qui ne correspond à rien de 'graphique'.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -2.50%