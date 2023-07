Airbus: 'résultats solides', les avis des analystes information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 14:44

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé un BPA de 1,94 euro au titre des six premiers mois de 2023, contre 2,42 euros un an auparavant, et d'un EBIT ajusté de 2,62 milliards d'euros, après 2,64 milliards au premier semestre 2022.



Le groupe a engrangé des commandes nettes pour 1.044 avions commerciaux, portant son volume en carnet à un record de 7.967 à fin juin.



Airbus confirme ses objectifs publiés en février (avant fusions et acquisitions), à savoir 720 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de six milliards d'euros et un FCF avant fusions et acquisitions et financement client de trois milliards.



Oddo BHF estime qu'Airbus a publié un 2ème trimestre 2023 solide avec un EBIT Ajusté de 1 845 ME (+33,5%), 7% au-delà des attentes du consensus pour un chiffre d'affaires de 15,9 MdE, soit une marge de 11,6% (+82 pb).



' L'écart avec nos estimations provient essentiellement d'Airbus Commercial qui affiche un EBIT Ajusté de 1 676 ME (+9.8% > consensus) et une marge de 13.7% ' souligne le bureau d'analyses.



' La performance est notamment tirée par i/ la livraison de 34 avions supplémentaires, ii/ une amélioration de 3 cents de la couverture USD (alors que nous anticipions 5 cents), iii/ une reprise de provisions liée à la compliance de 0.1 MdE et cela, en dépit d'une forte accélération de la R&D (+15.5%) ' indique Oddo BHF.



Oddo confirme son conseil de Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 145 E.



' A nos yeux, la visibilité s'est améliorée sur le S2 2023 mais les problèmes de RTX pourraient marginalement impacter les livraisons 2024. Le retour d'expérience sur l'inspection des 200 moteurs mi-septembre sera clef pour poursuivre la dynamique ' rajoute Oddo BHF.



Tout en maintenant sa recommandation 'vente' sur Airbus, UBS remonte légèrement son objectif de cours de 105 à 107 euros, nouvelle cible qui laisse tout de même 20% de potentiel de baisse pour l'action du constructeur aéronautique et de défense.



'Les résultats du deuxième trimestre se sont montrés solides, comme nous l'avions prévu', reconnait le broker, ajoutant que 'la direction a semblé confiante quant aux impacts des problèmes RTX en 2023, mais moins quant aux implications en 2024'.