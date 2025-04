Airbus : reprend +2,5%, renoue avec les 167E information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - Airbus reprend +2,5% et renoue avec les 167E: le titre a préservé le support oblique des 162,7E et le cours revient ainsi à 5% du zénith des 175E du 6 mars ('fixing' d'ouverture).

La tendance haussière reste intacte mais attention à la formation d'une 'tête/épaules' baissière sous 173E (18/02)/175E (6/3)/173E (25/3) avec une 'ligne de cou' à 162E.





Valeurs associées AIRBUS 166,0800 EUR Euronext Paris +2,03%