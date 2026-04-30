 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus renforce sa stratégie avec la nomination d'Eric Kirstetter
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 18:02

Le groupe aéronautique confie à un expert du conseil en stratégie la mission d'accompagner sa croissance et ses transformations à long terme.

Airbus annonce la nomination d'Eric Kirstetter en tant que vice-président exécutif en charge de la stratégie, à compter du 18 mai, en remplacement de Matthieu Louvot, récemment nommé directeur général d'Airbus Helicopters. Il sera rattaché au directeur général Guillaume Faury.

Issu du cabinet Roland Berger, Eric Kirstetter dispose d'une expérience significative en stratégie de croissance et transformation, acquise notamment chez Arthur D. Little pendant 17 ans, puis depuis 2017 à Paris.

"Son expérience dans divers secteurs, notamment l'aéronautique et la défense, sera essentielle pour transformer les évolutions géopolitiques et technologiques en opportunités stratégiques", a commenté Guillaume Faury.

Le titre Airbus a progressé de 0,15% à Paris aujourd'hui, mais affiche un repli de près de 12% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

AIRBUS
174,880 EUR Euronext Paris +0,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank