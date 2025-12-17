 Aller au contenu principal
Airbus remporte un contrat de €30 mlns auprès de l'AESM pour des services de systèmes d'aéronefs télépilotés
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:14

Airbus AIR.PA a déclaré mercredi avoir remporté un contrat-cadre de 30 millions d'euros auprès de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour la fourniture de services de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS).

Les RPAS, destinés à la surveillance maritime polyvalente avec le système aérien sans pilote Flexrotor, améliorent les missions des garde-côtes en offrant une portée côtière étendue et des capacités de longue endurance, fait savoir Airbus dans un communiqué.

Selon le communiqué, le contrat-cadre initial est conclu pour deux ans, avec une option de prolongation de deux fois un an. Le service devrait démarrer en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

