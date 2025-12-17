Airbus remporte un contrat de €30 mlns auprès de l'AESM pour des services de systèmes d'aéronefs télépilotés

Airbus AIR.PA a déclaré mercredi avoir remporté un contrat-cadre de 30 millions d'euros auprès de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour la fourniture de services de systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS).

Les RPAS, destinés à la surveillance maritime polyvalente avec le système aérien sans pilote Flexrotor, améliorent les missions des garde-côtes en offrant une portée côtière étendue et des capacités de longue endurance, fait savoir Airbus dans un communiqué.

Selon le communiqué, le contrat-cadre initial est conclu pour deux ans, avec une option de prolongation de deux fois un an. Le service devrait démarrer en 2026.

