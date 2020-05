Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus réfléchit à une restructuration qui pourrait impliquer des licenciements Reuters • 13/05/2020 à 18:58









AIRBUS RÉFLÉCHIT À UNE RESTRUCTURATION QUI POURRAIT IMPLIQUER DES LICENCIEMENTS PARIS (Reuters) - Airbus réfléchit à une restructuration qui pourrait impliquer des licenciements "importants" mais aucune décision définitive n'a été prise, a-t-on appris auprès de sources proches du secteur. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de la direction du groupe, tenu par le droit français d'informer au préalable les organisations syndicales représentatives. Le quotidien britannique The Telegraph, citant des sources non identifiées, écrit pour sa part que l'avionneur européen s'apprête à supprimer 10.000 emplois. Avec l'effondrement du transport aérien lié à la pandémie de coronavirus, écrit le journal, Airbus pourrait supprimer jusqu'à 10% de ses effectifs. Une conférence entre dirigeants du groupe est prévue la semaine prochaine pour finaliser les détails de ce plan, ajoute le Telegraph. Airbus emploie quelque 136.500 salariés selon les données Refinitiv. (Tim Hepher avec Julie Rimbert à Toulouse; version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.16%