Airbus: recul de 9% du résultat net sur neuf mois

(CercleFinance.com) - Airbus publie un chiffre d'affaires de 42 560 ME sur neuf mois, en hausse de 12% par rapport à la même période un an plus tôt, malgré un recul de 4% des activités de défense.



Toujours sur 9 mois, l'EBIT ajusté ressort à 3631 ME (+4%) tandis que l'EBIT reporté s'établit à 2712 ME (-24%).



L'avionneur européen fait savoir que ses dépenses de R&D ont augmenté de 10% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent, à 2167 ME, pour un résultat net sur neuf mois de 2332 ME en recul de 9%.



Le bénéfice par action ressort ainsi à 2,96 euros, en repli de 9%.



Entre janvier et septembre, Airbus indique avoir enregistré 1280 commandes brutes d'avions commerciaux (contre 856 avions un an plus tôt) et 1241 commandes nettes après annulations (9m 2022 : 647 avions).



'La demande reste très forte pour nos avions commerciaux alors que la reprise se poursuit sur le marché des gros-porteurs. Les tensions devraient persister dans la chaîne d'approvisionnement à mesure que progresse la montée en cadence de la production. Dans ce contexte, nous maintenons nos prévisions pour l'année', a commenté Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus.





