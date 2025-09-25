 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Airbus reçoit une commande de l'armée de l'air thaïlandaise
25/09/2025

Airbus annonce que la Royal Thai Air Force (RTAF) a commandé un A330 Multi Role Tanker Transport Plus (MRTT+), basé sur l'A330neo. L'appareil sera doté de systèmes de ravitaillement par perche et flexible, d'un kit d'évacuation médicale et d'une cabine VVIP.

La conversion militaire débutera en 2026 à Getafe (Espagne) pour une livraison prévue en 2029. Jean-Brice Dumont, responsable Air Power, souligne que cette sélection 'confirme la confiance dans une plateforme dont l'efficacité et la durabilité ont été prouvées'.

Le MRTT+ apportera une autonomie accrue à la Thaïlande, avec des missions de défense, d'assistance humanitaire et d'évacuation médicale. Lancée au salon de Farnborough 2024, cette version intègre des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 et une masse maximale au décollage portée à 242 tonnes, permettant 8% d'économie de carburant et une flexibilité opérationnelle renforcée.

En parallèle, Airbus élargit son partenariat avec Thai Aviation Industries (TAI) pour inclure le soutien en maintenance du MRTT+ en Thaïlande, dans le cadre de la stratégie nationale 'Make in Thailand'.

