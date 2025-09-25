Airbus reçoit une commande de l'armée de l'air thaïlandaise
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 17:13
La conversion militaire débutera en 2026 à Getafe (Espagne) pour une livraison prévue en 2029. Jean-Brice Dumont, responsable Air Power, souligne que cette sélection 'confirme la confiance dans une plateforme dont l'efficacité et la durabilité ont été prouvées'.
Le MRTT+ apportera une autonomie accrue à la Thaïlande, avec des missions de défense, d'assistance humanitaire et d'évacuation médicale. Lancée au salon de Farnborough 2024, cette version intègre des moteurs Rolls-Royce Trent 7000 et une masse maximale au décollage portée à 242 tonnes, permettant 8% d'économie de carburant et une flexibilité opérationnelle renforcée.
En parallèle, Airbus élargit son partenariat avec Thai Aviation Industries (TAI) pour inclure le soutien en maintenance du MRTT+ en Thaïlande, dans le cadre de la stratégie nationale 'Make in Thailand'.
Valeurs associées
|193,8600 EUR
|Euronext Paris
|+0,02%
A lire aussi
-
Les décès inexpliqués survenus dans une clinique de Besançon ont traumatisé les collègues du docteur Péchier, a entendu jeudi la cour d'assises du Doubs, où l'ex-anesthésiste est accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, entre 2008 et 2017. Lors de la troisième ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse jeudi, les investisseurs étant pris de doute sur l'évolution des taux d'intérêt américains après des indicateurs économiques positifs aux Etats-Unis. La Bourse de Paris a conclu en repli de 0,41%, tandis que ... Lire la suite
-
(AOF) - Bénéteau (- 7,72 %, à 8,005 euros) a, sans surprise, dévoilé une nette dégradation de ses résultats semestriels. Le chiffre d’affaires, connu depuis la fin juillet, a reculé de 27,5 %, à 403,8 millions d’euros. Ce repli est lié au ralentissement de l’ensemble ... Lire la suite
-
La France est engagée dans une trajectoire "illibérale" et suit la pente des Etats autoritaires européens en portant des atteintes "systématiques" dans les domaines des libertés civiques, en particulier à la liberté de manifester, dénoncent plusieurs ONG jeudi. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer