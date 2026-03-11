 Aller au contenu principal
Airbus reçoit une commande de DRF Luftrettung pour 4 hélicoptères H145
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 17:20

Airbus SE AIR.PA :

* DRF LUFTRETTUNG FAIT UNE NOUVELLE COMMANDE DE QUATRE HÉLICOPTÈRES H145

(Rédaction de Gdansk)

