Airbus reçoit une commande de DRF Luftrettung pour 4 hélicoptères H145

Airbus SE AIR.PA :
* DRF LUFTRETTUNG FAIT UNE NOUVELLE COMMANDE DE QUATRE HÉLICOPTÈRES H145
Texte original [https://tinyurl.com/2s3m538j] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
