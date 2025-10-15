Airbus reçoit une commande de 20 nouveaux Eurofighters par l'Allemagne

Airbus SE AIR.PA :
* L'ALLEMAGNE COMMANDE 20 NOUVEAUX EUROFIGHTERS POUR RENFORCER SA SUPÉRIORITÉ AÉRIENNE
* LE PREMIER AVION DEVRAIT ÊTRE LIVRÉ À L'ARMÉE DE L'AIR ALLEMANDE EN 2031 ET LE DERNIER EN 2034
* L'EUROFIGHTER DEVRAIT RESTER EN SERVICE AU SEIN DE L'ARMÉE DE L'AIR ALLEMANDE JUSQUE DANS LES ANNÉES 2060
(Rédaction de Gdansk)
