Airbus reçoit une commande de 20 nouveaux Eurofighters par l'Allemagne

information fournie par AOF • 16.10.2025 • 08:07 •

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite