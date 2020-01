Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus-Provision de E3,6 mds pour clore les enquêtes pour corruption Reuters • 28/01/2020 à 19:34









28 janvier (Reuters) - Airbus SE AIR.PA : * AIRBUS-LES ACCORDS POUR METTRE FIN AUX ENQUÊTES POUR CORRUPTION CONDUIRONT AIRBUS À INSCRIRE UNE PROVISION DE 3,6 MILLIARDS D'EUROS DANS LES COMPTES DE L'EXERCICE 2019 - COMMUNIQUÉ * AIRBUS-CES ACCORDS RESTENT SOUMIS À L'APPROBATION DES TRIBUNAUX, DES AUDIENCES SONT PRÉVUES DANS LES TROIS PAYS LE 31 JANVIER Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.01%