Airbus prolonge son alliance avec Hisdesat pour la commercialisation des images radar PAZ-2
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 11:22

L'avionneur européen renforce sa présence sur le marché international de l'observation de la Terre en s'appuyant sur la future génération de satellites radar espagnols, destinée à des usages militaires et civils.

Airbus annonce la signature avec Hisdesat d'un accord visant à prolonger et étendre leur coopération pour la commercialisation des images et applications issues des futurs satellites radar PAZ-2.

Conclu lors de la Conférence spatiale européenne à Bruxelles, cet accord s'inscrit dans la continuité du partenariat noué en 2018 autour du satellite PAZ, opéré en constellation avec les satellites allemands TerraSAR-X et TanDEM-X. Il porte sur l'observation de la Terre par radar à synthèse d'ouverture (Synthetic Aperture Radar, SAR), une technologie capable de fournir des images quelles que soient les conditions météorologiques.

Eric Even, directeur du numérique spatial chez Airbus Defence and Space, souligne que cette alliance vise à "repousser les limites" de l'observation radar pour répondre à une demande mondiale croissante, tant militaire que commerciale.

Le programme PAZ-2, piloté par le ministère espagnol de la Défense et Hisdesat, repose sur deux satellites destinés à remplacer et améliorer les capacités du satellite PAZ en service depuis 2018.

Airbus Defence and Space a été sélectionné en juillet 2025 pour la fabrication des deux satellites, qui offriront une résolution pouvant atteindre 10 centimètres et une couverture quotidienne de 6,7 millions de km2 par satellite.

La mise en service du premier satellite PAZ-2 est attendue à l'horizon mi-2031.

