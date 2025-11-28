Airbus procède à un rappel important de l'A320 après un incident de commande de vol

(Ajout de détails du bulletin et des déclarations des compagnies aériennes) par Tim Hepher, Allison Lampert et Dan Catchpole

Le groupe européen Airbus

AIR.PA a annoncé vendredi qu'il ordonnait un changement immédiat de logiciel sur un "nombre significatif" de sa famille d'avions à réaction A320, la plus vendue, une mesure qui, selon des sources industrielles, perturberait la moitié de la flotte mondiale, soit des milliers d'avions à réaction.

La modification doit être effectuée avant le prochain vol de routine, selon un bulletin distinct adressé aux compagnies aériennes et dont Reuters a eu connaissance, ce qui risque d'entraîner des annulations ou des retards pendant l'un des week-ends les plus chargés de l'année aux États-Unis et au-delà.

Airbus a déclaré dans un communiqué qu'un incident récent impliquant un avion de la famille A320 avait révélé qu'un rayonnement solaire intense pouvait corrompre des données essentielles au fonctionnement des commandes de vol.

"Airbus reconnaît que ces recommandations entraîneront des perturbations opérationnelles pour les passagers et les clients.

Selon des sources industrielles, l'incident qui a déclenché l'action de réparation inattendue concerne un vol de JetBlue JBLU.O reliant Cancun, au Mexique, à Newark, dans le New Jersey, le 30 octobre, au cours duquel plusieurs passagers ont été blessés à la suite d'une brusque perte d'altitude.

Le vol 1230 a effectué un atterrissage d'urgence à Tampa, en Floride, à la suite d'un problème de commandes de vol et d'une brusque perte d'altitude non commandée, ce qui a donné lieu à une enquête de la FAA.

JetBlue et la FAA n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne devrait publier une directive d'urgence imposant la réparation de l'appareil, a indiqué Airbus.

UNE RÉPARATION EN DEUX HEURES

Pour environ deux tiers des avions concernés, le rappel se traduira par une immobilisation au sol relativement brève, les compagnies aériennes revenant à une version antérieure du logiciel, selon des sources industrielles.

Néanmoins, cela intervient à un moment où les ateliers de réparation des compagnies aériennes sont très sollicités, alors qu'ils sont déjà confrontés à une pénurie de capacité de maintenance et à l'immobilisation au sol de centaines d'Airbus en raison des longs délais d'attente pour la réparation ou l'inspection de moteurs distincts.

Des centaines de jets concernés pourraient également devoir être changés, ce qui risque d'allonger considérablement les délais d'attente, ont indiqué les sources.

Quelque 3 000 avions de la famille A320 étaient en vol dans le monde entier peu après l'annonce d'Airbus.

American Airlines AAL.O et la compagnie hongroise Wizz Air WIZZ.L ont déclaré qu'elles avaient déjà identifié les appareils qui auraient besoin de la correction logicielle. United Airlines UAL.O a déclaré qu'elle n'était pas concernée.

American, dans un communiqué, a déclaré qu'environ 340 de ses 480 avions A320 nécessitaient le remplacement du logiciel, et qu'elle s'attendait à ce que la majorité de ces corrections soient "terminées aujourd'hui et demain", avec environ deux heures nécessaires pour chaque avion.

Environ 11 300 avions de la famille A320 sont en service, dont 6 440 du modèle principal A320, qui a volé pour la première fois en 1987.

Ce reverssemble être l'un des plus importantsrappels massifs touchant Airbus en 55 ans d'histoire et survient quelques semaines après que l'A320 a dépassé le Boeing 737 en tant que modèle le plus livré.

L'A320 a été le premier avion de ligne à introduire des commandes de vol électriques.

Le bulletin consulté par Reuters attribue le problème à un système de vol appelé ELAC (Elevator and Aileron Computer), quienvoie des commandesdu manche latéral du pilote aux gouvernes de profondeur situées à l'arrière de l'avion. Ces derniers contrôlent à leur tour le tangage ou l'angle du nez de l'avion.

Le fabricant de l'ordinateur, la société française Thales

TCFP.PA , a déclaré en réponse à une question de Reuters que l'ordinateur était conforme aux spécifications d'Airbus et que la fonctionnalité en question était prise en charge par un logiciel qui ne relevait pas de la responsabilité de Thales.