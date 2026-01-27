Airbus prévoit le lancement de son premier satellite de nouvelle génération début 2028
Ce programme vise à consolider l'avance technologique d' Airbus en proposant une résolution native de l'ordre de 20 centimètres. Ce projet, intégralement financé et exploité par la division Défense et Espace du groupe, cible des secteurs critiques tels que l'intelligence militaire, l'agriculture de précision et la gestion des catastrophes.
Selon Eric Even, responsable du numérique spatial chez Airbus Defence and Space, ce programme "renforcera encore notre standard d'excellence en termes de qualité, de performance et de fiabilité pour fournir des images ainsi que des services de géo-intelligence".
L'interopérabilité entre les constellations existantes et futures permettra une fréquence de passage accrue, offrant ainsi une capacité de surveillance mondiale plusieurs fois par jour. En optimisant son segment sol et sa plateforme numérique OneAtlas, l'entreprise réduit le délai entre la commande et la réception des données, un avantage concurrentiel majeur pour les missions urgentes.
En début de matinée, Airbus cède 0,4% à la Bourse de Paris.
