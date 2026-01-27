 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus prévoit le lancement de son premier satellite de nouvelle génération début 2028
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 10:00

Lancé depuis le Centre Spatial Guyanais de Kourou dans le cadre du programme Pléiades Neo Next, ce déploiement devrait constituer une étape stratégique pour le constructeur dans le domaine de l'observation de la Terre.

Ce programme vise à consolider l'avance technologique d' Airbus en proposant une résolution native de l'ordre de 20 centimètres. Ce projet, intégralement financé et exploité par la division Défense et Espace du groupe, cible des secteurs critiques tels que l'intelligence militaire, l'agriculture de précision et la gestion des catastrophes.

Selon Eric Even, responsable du numérique spatial chez Airbus Defence and Space, ce programme "renforcera encore notre standard d'excellence en termes de qualité, de performance et de fiabilité pour fournir des images ainsi que des services de géo-intelligence".

L'interopérabilité entre les constellations existantes et futures permettra une fréquence de passage accrue, offrant ainsi une capacité de surveillance mondiale plusieurs fois par jour. En optimisant son segment sol et sa plateforme numérique OneAtlas, l'entreprise réduit le délai entre la commande et la réception des données, un avantage concurrentiel majeur pour les missions urgentes.

En début de matinée, Airbus cède 0,4% à la Bourse de Paris.


Valeurs associées

AIRBUS
201,5500 EUR Euronext Paris -0,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank