AIRBUS PRÉVIENT DE POSSIBLES ANNULATIONS OU REPORTS DE COMMANDES PARIS (Reuters) - Airbus a prévenu lundi que ses clients pourraient chercher à annuler ou à reporter la livraison d'avions de ligne et d'hélicoptères alors que la crise du coronavirus continue de s'aggraver. L'avionneur européen a publié cet avertissement dans un document de référence annuel en prévision de sa prochaine assemblée des actionnaires à Amsterdam, pour laquelle il a demandé aux participants de voter par procuration en raison des mesures de confinement visant à ralentir la propagation du nouveau virus. Le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, a déclaré précédemment que plusieurs compagnies aériennes avaient demandé à différer les livraisons mais que la plupart continuaient à payer leurs acomptes. Le groupe d'aéronautique a demandé lundi une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros et a suspendu ses prévisions pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui paralyse le secteur du transport aérien. (Tim Hepher, Blandine Hénault pour la version française)

