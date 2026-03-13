 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus prépare le premier vol européen du drone de combat Valkyrie
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 12:31

Le groupe aéronautique accélère le développement d'un drone de combat collaboratif destiné à la Luftwaffe, avec un premier vol attendu en 2026.

Airbus annonce préparer deux drones de combat sans pilote Valkyrie, acquis auprès de Kratos Defense & Security Solutions, pour un premier vol équipé du système de mission européen MARS ("Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure").

Les essais doivent avoir lieu en 2026 depuis Manching (Allemagne), dans le cadre du développement d'un système de drone de combat collaboratif que le groupe vise à rendre opérationnel pour l'armée de l'air allemande d'ici 2029.

Le système MARS intègre "MindShare", un logiciel basé sur l'intelligence artificielle capable de remplacer le pilote et de coordonner des groupes de plateformes habitées et non habitées.

Le Valkyrie pourra opérer de façon autonome ou en coopération avec un Eurofighter agissant comme avion de commandement, notamment grâce à une amélioration de la nacelle de ciblage Litening 5 développée avec Rafael.

Long de 9,1 m avec une envergure de 8,2 m, l'appareil dispose d'une portée supérieure à 5 000 km et peut évoluer jusqu'à 45 000 pieds (près de 14 000 mètres) pour mener des missions à haut risque.

Airbus recule de 1% à Paris et affiche un repli de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

AIRBUS
170,1600 EUR Euronext Paris -1,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 13:27

    Espérons que cette collaboration européenne en matière de défense serve d'exemple et mette un terme aux surenchères nationalistes qui bloquent les projets et coûtent très cher à l'Europe de la défense tant au niveau de la dépendance des Américains que des coûts qu'engendrent la multiplication des projets nationaux. Il faur collaborer entre Européens, Produire européen et acheter européen

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.03.2026 13:26 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Starbucks, Ulta Beauty) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite

  • Un soldat dans une forêt lors de l’exercice militaire Cold Response de l’Otan, près de Setermoen, le 12 mars 2026 en Norvège ( AFP / John MACDOUGALL )
    L'Otan s'entraîne dans l'Arctique pour se montrer prête face à la Russie
    information fournie par AFP 13.03.2026 13:21 

    Sur un marécage gelé près de la base aérienne d'Evenes, dans le Grand Nord norvégien, des soldats tirent contre "l'ennemi", accroupis dans la neige pour se dissimuler dans les bouleaux. Des militaires norvégiens et britanniques simulent un scénario de déploiement ... Lire la suite

  • Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort, en Allemagne
    Les banques centrales face à leurs démons au cours d'une semaine riche en réunions
    information fournie par Reuters 13.03.2026 13:13 

    La guerre au Moyen-Orient et la flambée des prix de l'énergie qui en a découlé placent les banques centrales, qui ‌ont encore en mémoire la crise inflationniste de 2022, dans une situation délicate. Les opérateurs chercheront des réponses à leurs questions sur ... Lire la suite

  • Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée
    Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky reçu à l'Elysée
    information fournie par AFP Video 13.03.2026 13:06 

    Le président français Emmanuel Macron reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour des entretiens sur les moyens d'accentuer la pression sur la Russie, à un moment où la guerre au Moyen-Orient monopolise l'attention dans le monde. IMAGES

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank