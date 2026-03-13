Airbus prépare le premier vol européen du drone de combat Valkyrie
Airbus annonce préparer deux drones de combat sans pilote Valkyrie, acquis auprès de Kratos Defense & Security Solutions, pour un premier vol équipé du système de mission européen MARS ("Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure").
Les essais doivent avoir lieu en 2026 depuis Manching (Allemagne), dans le cadre du développement d'un système de drone de combat collaboratif que le groupe vise à rendre opérationnel pour l'armée de l'air allemande d'ici 2029.
Le système MARS intègre "MindShare", un logiciel basé sur l'intelligence artificielle capable de remplacer le pilote et de coordonner des groupes de plateformes habitées et non habitées.
Le Valkyrie pourra opérer de façon autonome ou en coopération avec un Eurofighter agissant comme avion de commandement, notamment grâce à une amélioration de la nacelle de ciblage Litening 5 développée avec Rafael.
Long de 9,1 m avec une envergure de 8,2 m, l'appareil dispose d'une portée supérieure à 5 000 km et peut évoluer jusqu'à 45 000 pieds (près de 14 000 mètres) pour mener des missions à haut risque.
Airbus recule de 1% à Paris et affiche un repli de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.
