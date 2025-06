Airbus : prend 2% et dépasse 166E, peut viser les 172E information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 17:25









(CercleFinance.com) - Airbus prend 2% et dépasse 166E (meilleur niveau testé fin mai) et peut viser les 172E (résistance du 18 au 26 mars), dernière étape avant le retracement du zénith annuel des 174,5E du 3 mars (ou 175E, zénith historique du 6 mars dernier à l'ouverture).





Valeurs associées AIRBUS 166,4400 EUR Euronext Paris +2,37%