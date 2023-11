Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: première livraison d'un A320neo à Brussels Airlines information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 14:31









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mercredi que Brussels Airlines, la compagnie aérienne belge appartenant au groupe Lufthansa, avait pris livraison de son premier appareil A320neo.



Brussels Airlines, qui a commandé au total cinq A320neo, a prévu d'exploiter l'appareil sur son réseau court et moyen courrier, essentiellement pour des destinations basées en Europe.



L'avion - équipé de 180 sièges et d'un nouveau système d'éclairage qui s'adapte à la phase du vol - bénéficie d'une nouvelle technologie de motorisation Leap et de nouvelles ailes dotées d'extrémités de voilures permettant de réduire d'au moins 20% sa consommation de carburant et ses émissions de CO2.



L'appareil doit venir rejoindre la flotte de 43 appareils de Brussels Airlines, qui comprend 34 avions de la famille A320 et neuf A330-300.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.41%