Airbus pourrait s'allier à Rheinmetall et OHB pour un réseau satellitaire militaire allemand
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 13:31

Le groupe aéronautique européen envisagerait de former un consortium avec deux industriels allemands pour répondre à un projet de communications spatiales de la Bundeswehr, affirme ce matin Bloomberg.

Airbus envisagerait la formation d'un consortium avec Rheinmetall et le fabricant de satellites OHB afin de répondre au projet SATCOM Bw Stage 4, selon des informations de Bloomberg citant des sources proches du dossier. Le groupe aurait informé l'Office des achats de la Bundeswehr de son intention de soumettre une offre conjointe avec les deux entreprises.

Le programme prévoit le déploiement d'au moins 100 petits satellites d'ici 2029 afin d'établir un réseau de communication indépendant pour les forces armées allemandes. D'une valeur de plusieurs milliards d'euros, il s'agit de l'un des principaux projets d'acquisition du gouvernement allemand cette année.

Inspiré du réseau Starlink développé par Elon Musk, le système doit permettre la communication numérique entre chars, avions de chasse, drones, navires de guerre et soldats sur le terrain.

Valeurs associées

AIRBUS
171,5800 EUR Euronext Paris -2,23%
