Airbus: Philippine Airlines finalise une commande d'A350

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir finalisé un contrat avec Philippine Airlines en vue de la livraison de neuf appareils A350-1000 destinés au réseau long-courrier de la compagnie asiatique.



Dans un communiqué, l'avionneur précise que l'accord a été scellé à l'occasion du salon du Bourget par Stanley K. Ng, le directeur commercial de Philippine Airlines, et Christian Scherer, celui d'Airbus, en présence de Lucio C Tan III, le directeur opérationnel du transporteur philippin.



Ces appareils doivent être exploités sur le réseau 'ultra long courrier' de Philippine Airlines, c'est-à-dire sur des liaisons reliant Manille à l'Amérique du Nord, dont l'Est des Etats-Unis et le Canada.



La compagnie exploitait déjà deux modèles A350-900.





