Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
30 292.19
0.00%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

Nikkei 225
30 292.19
0.00%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Airbus-Perte nette de €1,13 mds en 2020
Reuters18/02/2021 à 06:47

18 février (Reuters) - AIRBUS SE AIR.PA :

* 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES DE 49,9 MILLIARDS D'EUROS; 2020 EBIT AJUSTÉ DE 1,7 MILLIARD D'EUROS

* PAS DE DIVIDENDE PROPOSÉ POUR 2020

* TRÉSORERIE NETTE À 4,3 MILLIARDS D'EUROS À FIN 2020

* LES COMMANDES NETTES D'AVIONS COMMERCIAUX S'ÉLÈVENT À 268 (2019: 768 AVIONS) AVEC UN CARNET DE COMMANDES COMPRENANT 7184 AVIONS COMMERCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2020

* LES PRISES DE COMMANDES CONSOLIDÉES EN VALEUR ONT DIMINUÉ À 33,3 MILLIARDS D'EUROS (2019: 81,2 MILLIARDS D'EUROS)

* 2020 PERTE NETTE CONSOLIDÉE EST DE -1.133 MILLIONS D'EUROS (PERTE NETTE 2019: -1.362 MILLIONS D'EUROS)

* N'ASSUME AUCUNE AUTRE PERTURBATION DE L'ÉCONOMIE MONDIALE, DU TRAFIC AÉRIEN, DES OPÉRATIONS INTERNES DE LA SOCIÉTÉ ET DE SA CAPACITÉ À FOURNIR DES PRODUITS ET SERVICES

* LES PRÉVISIONS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2021 SONT AVANT M&A

* OBJECTIFS 2021: MÊME NOMBRE DE LIVRAISONS D'AVIONS COMMERCIAUX QU'EN 2020

* OBJECTIFS 2021: EBIT AJUSTÉ DE 2 MILLIARDS D'EUROS

* OBJECTIFS 2021: CASH-FLOW LIBRE AVANT M&A ET FINANCEMENT CLIENT À L'ÉQUILIBRE

* FCF AVANT M&A ET FINANCEMENT CLIENT EN 2020 DE -6,9 MILLIARDS D'EUROS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

AIRBUS
Euronext Paris +0.11%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer