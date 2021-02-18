Airbus-Perte nette de €1,13 mds en 2020
Reuters•18/02/2021 à 06:47
18 février (Reuters) - AIRBUS SE AIR.PA :
* 2020 CHIFFRE D'AFFAIRES DE 49,9 MILLIARDS D'EUROS; 2020 EBIT AJUSTÉ DE 1,7 MILLIARD D'EUROS
* PAS DE DIVIDENDE PROPOSÉ POUR 2020
* TRÉSORERIE NETTE À 4,3 MILLIARDS D'EUROS À FIN 2020
* LES COMMANDES NETTES D'AVIONS COMMERCIAUX S'ÉLÈVENT À 268 (2019: 768 AVIONS) AVEC UN CARNET DE COMMANDES COMPRENANT 7184 AVIONS COMMERCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2020
* LES PRISES DE COMMANDES CONSOLIDÉES EN VALEUR ONT DIMINUÉ À 33,3 MILLIARDS D'EUROS (2019: 81,2 MILLIARDS D'EUROS)
* 2020 PERTE NETTE CONSOLIDÉE EST DE -1.133 MILLIONS D'EUROS (PERTE NETTE 2019: -1.362 MILLIONS D'EUROS)
* N'ASSUME AUCUNE AUTRE PERTURBATION DE L'ÉCONOMIE MONDIALE, DU TRAFIC AÉRIEN, DES OPÉRATIONS INTERNES DE LA SOCIÉTÉ ET DE SA CAPACITÉ À FOURNIR DES PRODUITS ET SERVICES
* LES PRÉVISIONS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2021 SONT AVANT M&A
* OBJECTIFS 2021: MÊME NOMBRE DE LIVRAISONS D'AVIONS COMMERCIAUX QU'EN 2020
* OBJECTIFS 2021: EBIT AJUSTÉ DE 2 MILLIARDS D'EUROS
* OBJECTIFS 2021: CASH-FLOW LIBRE AVANT M&A ET FINANCEMENT CLIENT À L'ÉQUILIBRE
* FCF AVANT M&A ET FINANCEMENT CLIENT EN 2020 DE -6,9 MILLIARDS D'EUROS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Gdansk Newsroom)
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