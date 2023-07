Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: partenariat étendu avec le suisse Astrocast information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 11:34









(CercleFinance.com) - L'entreprise suisse Astrocast a annoncé lundi qu'elle allait approfondir son partenariat avec le géant aéronautique européen Airbus dans le domaine des nanosatellites.



Depuis 2017, la société genevoise collabore avec Airbus sur un projet de réseau de nanosatellites dédié à l'Internet des objets (IoT) visant à mettre au point un modem satellite à prix abordable et économe en énergie pour les applications IoT.



Cette constellation doit être constituée de satellites en orbite terrestre basse (LEO).



'Avec l'extension de son partenariat, Airbus confirme son engagement vis-à-vis de la feuille de route technologique d'Astrocast et son leadership dans la connectivité spatiale SatIoT', explique Airbus.



Le groupe explique que leur collaboration va notamment permettre de poser les bases du standard 5G NTN, qui doit intégrer satellites LEO, infrastructures au sol et terminaux IoT.



Chez Astrocast, on estime que la prolongation de l'accord illustre la 'forte confiance' témoignée par Airbus dans son potentiel.





