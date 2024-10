Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: partenariat de recherche avec Toshiba information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce un partenariat entre sa filiale Airbus UpNext et la branche énergie du groupe Toshiba, qui 'vont coopérer et mutualiser leur expérience en matière de technologies supraconductrices pour les futurs avions à hydrogène'.



Le constructeur aéronautique explique que ces technologies offrent un avantage unique pour ces avions, en utilisant de l'hydrogène liquide à -253°C comme carburant mais aussi pour refroidir efficacement les systèmes de propulsion électrique.



'La technologie cryogénique pourrait permettre une transmission de puissance presque intacte dans les systèmes électriques de l'avion, améliorant ainsi considérablement leur efficacité énergétique et leurs performances', poursuit Airbus.





