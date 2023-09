Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: partenariat avec DG Fuels pour le SAF aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce un partenariat stratégique de DG Fuels, pour favoriser le carburant d'aviation durable (SAF) aux États-Unis grâce à une technologie prometteuse de production à partir de déchets et résidus cellulosiques et de sources d'énergie renouvelables.



Ce partenariat soutient l'objectif de DG Fuels de lancer le processus de fonds propres et de parvenir à une décision finale d'investissement sur la construction de sa première usine de SAF aux États-Unis, décision qui serait attendue d'ici début 2024.



Cette usine vise à avoir une capacité de production initiale de 454 millions de litres de SAF par an en moyenne, ce qui pourrait permettre d'économiser environ 1,5 million de tonnes d'émissions de CO2 par an à partir de 2026.





