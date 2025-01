Airbus: nouvelle commande d'A350F par Starlux information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Airbus indique avoir reçu de la part de la compagnie taiwanaise Starlux Airlines une commande ferme pour cinq avions-cargos A350F supplémentaires, doublant ainsi la commande initiale passée l'année dernière pour cet appareil en développement.



Cette flotte d'A350F sera opérée par Starlux Airlines sur certaines des lignes de fret aérien les plus chargées du monde. La compagnie exploite pour l'heure 26 avions Airbus, dont l'A321neo, l'A330neo et l'A350-900.



Equipé des derniers moteurs Trent XWB-97 de Rolls-Royce, l'A350F pourra transporter jusqu'à 111 tonnes et parcourir jusqu'à 8.700 kilomètres, tout en réduisant fortement la consommation de kérosène par rapport à la génération précédente.





