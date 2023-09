Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: nouveau CEO pour l'activité avions commerciaux information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Airbus annonce une évolution au sein de son comité exécutif, en créant un poste de CEO pour son activité avions commerciaux confié à Christian Scherer, un poste désormais distinct de celui de CEO du groupe dans son ensemble.



'Depuis 2019, les rôles de direction d'Airbus et de son activité avions commerciaux ont été combinés, assurant l'alignement et la rapidité d'exécution pendant une période de crises et de changements multiples', rappelle Guillaume Faury, le CEO du constructeur aéronautique.



Cette nomination lui permettra de se concentrer sur le programme stratégique, mondial et transformationnel d'Airbus. La nouvelle organisation sera mise en place dans les prochains mois, avec un objectif de mise en service 'en mode projet' à partir du 1er janvier 2024.





