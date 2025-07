Airbus: nouveau CEO des avions commerciaux début 2026 information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Lars Wagner, actuellement chief executive officer (CEO) de MTU Aero Engines, rejoindra son comité exécutif et succédera à Christian Scherer en tant que CEO de son activité avions commerciaux, à compter du 1er janvier prochain.



Lars Wagner rejoindra Airbus début novembre pour une transition en douceur avec Christian Scherer. Ce dernier restera CEO de l'activité avions commerciaux jusqu'à fin 2025, après une carrière de plus de 40 ans à divers postes de direction chez Airbus.



Lars Wagner occupe le poste de CEO de MTU Aero Engines depuis janvier 2023. Il avait rejoint le motoriste allemand en 2015, après avoir exercé plusieurs fonctions de direction chez Airbus, notamment à Brême, Hambourg et Toulouse.





Valeurs associées AIRBUS 183,5400 EUR Euronext Paris +0,65%