Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: MoU signé avec Philippine Airlines pour neuf A350 information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - Airbus fait part de la signature avec Philippine Airlines d'un Memorandum of Understanding (MoU) pour l'achat de neuf A350-1000, qui seront configurés avec des cabines séparées de classe affaires, premium économique et économique.



Dans le cadre du projet Ultra Long Haul Fleet du transporteur philippin, l'A350-1000 sera exploité sur des services sans escale de Manille à l'Amérique du Nord, y compris la côte Est des États-Unis et du Canada.



Fin avril 2023, la famille A350 avait remporté 928 commandes fermes auprès de 54 clients dans le monde. Quelque 530 avions font actuellement partie des flottes de 40 compagnies aériennes, volant principalement sur des routes long-courriers.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.61%