Airbus-Moins de 100 A320 encore concernés par le rappel après l'incident de logiciel

Airbus a annoncé lundi qu'un peu moins d'une centaine d'avions sont encore à l'arrêt, après le rappel massif par l'avionneur européen d'avions A320, vendredi, pour effectuer un changement d'urgence de logiciels.

Sur un total d'environ 6.000 avions potentiellement concernés, la grande majorité a désormais bénéficié des modifications nécessaires, précise un communiqué d'Airbus.

"Nous travaillons avec nos clients aériens pour soutenir la modification des moins de 100 appareils restants afin de garantir leur remise en service", ajoute le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)